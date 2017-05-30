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САП: У справі Онищенка 9 утікачів

Вівторок, 30 травня 2017, 14:31

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на відкритому судовому засіданні у "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це журналістам повідомив голова САП Назар Холодницький.

Він зазначив, що розглядати справу буде Солом'янський суд.

"Закон передбачає 10 днів для попереднього досудового засідання, але так сталося, що ми рідко в цей час чомусь вкладаємось. Ми наполягатимем на відкритому судовому засіданні", - сказав Холодницький.

Він повідомив, що у газовій справі є 9 утікачів.

"По утікачах у цій справі – 9 людей перебувають у розшуку… Щодо цих осіб будемо ініціювати процедуру заочного засудження", - сказав він.

Холодницький нагадав, що деякі фігуранти цієї справи утікали після того, як суди їх відпускали з-під варти.

Українська правда

Теми: Онищенко
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