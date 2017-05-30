НАЗК не змогло затвердити результати перевірок декларацій членів уряду

Нацагентство з питань запобігання корупції на засіданні у вівторок, 30 травня, так і не змогло затвердити результати перевірок е-декларацій прем'єра Володимира Гройсмана та інших членів Кабміну.

Про це повідомила журналістам голова НАЗК Наталя Корчак.

За її словами, агентство не змогло затвердити результати перевірки, оскільки не мало документів, які засвідчують спосіб проведення перевірки.

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