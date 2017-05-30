НАЗК не змогло затвердити результати перевірок декларацій членів уряду

238 переглядів
0
Вівторок, 30 травня 2017, 16:39

Нацагентство з питань запобігання корупції на засіданні у вівторок, 30 травня, так і не змогло затвердити результати перевірок е-декларацій прем'єра Володимира Гройсмана та інших членів Кабміну.

Про це повідомила журналістам голова НАЗК Наталя Корчак.

За її словами, агентство не змогло затвердити результати перевірки, оскільки не мало документів, які засвідчують спосіб проведення перевірки.

Доповнюється…

Теми: НАЗК декларації Кабінет міністрів Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Член НАЗК звинуватив Корчак у перевищенні повноважень 30 травня 2017, 10:46
Радецький готовий піти з НАЗК, але хвилюється, що без нього не впораються 26 травня 2017, 21:10
Соболєв хоче звільнити членів НАЗК спецзаконом і залучити іноземців 26 травня 2017, 15:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Жінок-офіцерів запасу призиватимуть як і чоловіків – Міноборони
Прокуратура направила Курченку підозру у створенні банди
Порошенко: Шлях до асоціації з ЄС був довгим через капості Кремля
Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС
Усі новини
Відео

Вийшов трейлер фільму про молодого Волдеморта від фанів Гаррі Поттера

Відео

Cобака врятував двох бійців АТО, взявши удар на себе