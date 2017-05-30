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НАПК снова не смогло утвердить результаты проверок деклараций членов правительства

Вторник, 30 мая 2017, 16:39

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании во вторник, 30 мая, так и не смогло утвердить результаты проверок е-деклараций премьера Владимира Гройсмана и остальных членов Кабмина.

Об этом сообщила журналистам глава НАПК Наталья Корчак.

По ее словам, агентство не смогло утвердить результаты проверки, поскольку не имело документов, подтверждающих способ проведения проверки.

Корчак подчеркнула, что агентство должно принять такие решения, которые потом нельзя оспорить в суде, поэтому надо подходить к этому вопросу очень осторожно.

"Если проводится проверка, то, как правило, составляется акт проверки или какой-то документ, который удостоверяется тем лицом, которое провело проверку, где фиксируется, по поручению какого лица была проведена эта проверка... И именно такой вывод будет обсуждаться на заседании НАПК. До этого времени у нас не было такого исходного документа", - пояснила она.

Председатель агентства обвинила в такой ситуации членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапку, которые, по ее словам, и не собирались голосовать за утверждение заключений проверок.

"Поэтому на сегодняшний день речь идет не о том, что НАПК не желает утвердить результаты проверки, а о качестве подготовленных документов", - сказала она.

Корчак заверила, что в среду в 16:00 состоится следующее заседание агентства, на котором уже точно будут рассмотрены вопросы о результатах проведения вышеуказанных проверок.

"Для этого мы предоставим документы, которые требует от нас общественность, для ознакомления", - отметила она.

Как сообщалось, 25 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании не смогло утвердить заключения по результатам проверки деклараций премьера Владимира Гройсмана и министров его правительства.

По словам Рябошапки, на заседании Корчак отметила, что не будет голосовать ни за один из выводов, поскольку к каждой из проверок должна быть аналитическая справка уполномоченного лица, проводившего проверку. При этом, подчеркнул он, все проверки проведены в соответствии с законом.

В результате было решено сделать аналитические справки, и во вторник, 30 мая, вернуться к этому вопросу.

Украинская правда

Темы: НАПКдекларацииКабинет министровГройсман
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