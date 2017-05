CNN розказав, як Україна затролила Росію в твіттері

Американський телеканал CNN звернув увагу на діалог офіційних twitter-акаунтів Росії і України про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна щодо королеви Франції Анни Ярославни.

"Світ став свідком ще одного новаторського використання GIF дипломатії у вівторок, коли офіційний twitter-акаунт України познущався над офіційним акаунтом Росії", - йдеться у публікації CNN.

"Коли Росія каже, що Анна Київська заснувала російсько-французькі відносини, дозвольте нам нагадати послідовність подій", - йдеться у записі українського акаунту із прикріпленим зображенням глухого лісу, який був на території Москви в 1051 році, коли Анна Ярославна стала дружиною французського короля.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

У відповідь на це, російський акаунт розмістив зображення побудованого приблизно в той самий час собору святої Софії в Великому Новгороді, який є одним із найстаріших міст на території сучасної Росії.

"Ми пишаємося нашою спільною історією. Росія, Україна і Білорусь поділяють одну історичну спадщину, яка мала б об’єднувати наші народи, а не розділяти нас", - йдеться у дописі.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p