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CNN розказав, як Україна затролила Росію в твіттері

Середа, 31 травня 2017, 04:27

Американський телеканал CNN звернув увагу на діалог офіційних twitter-акаунтів Росії і України про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна щодо королеви Франції Анни Ярославни.

"Світ став свідком ще одного новаторського використання GIF дипломатії у вівторок, коли офіційний twitter-акаунт України познущався над офіційним акаунтом Росії", - йдеться у публікації CNN.

"Коли Росія каже, що Анна Київська заснувала російсько-французькі відносини, дозвольте нам нагадати послідовність подій", - йдеться у записі українського акаунту із прикріпленим зображенням глухого лісу, який був на території Москви в 1051 році, коли Анна Ярославна стала дружиною французського короля.

У відповідь на це, російський акаунт розмістив зображення побудованого приблизно в той самий час собору святої Софії в Великому Новгороді, який є одним із найстаріших міст на території сучасної Росії.

"Ми пишаємося нашою спільною історією. Росія, Україна і Білорусь поділяють одну історичну спадщину, яка мала б об’єднувати наші народи, а не розділяти нас", - йдеться у дописі.

Україна відповіла мемом із мультсеріалу "Сімпсони", де персонаж перевертає табличку з написом "Росія", а на зворотному боці з’являється напис "Радянський союз".

"Ви дійсно не змінюєтеся, чи не так?", - ставить риторичне запитання український акаунт.

Як відомо, 29 травня президент Росії Володимир Путін у Парижі заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження доньки князя Ярослава Мудрого "руської" Анни Ярославни із Генріхом I у 1051 році.  

Після цього заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявив, що президент РФ "намагався ввести в оману" французів.

З цього приводу посміявся і президент Петро Порошенко, заявивши, що Анну Київську Путін намагався "на очах всієї Європи викрасти до російської історії".

Висловлювання Путіна було відзначене критиками як спроба розмити межу між російською і українською історією. І очевидно, спроба привласнити історичну фігуру відбивається в контексті триваючого конфлікту в Криму, зазначає CNN.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосія
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