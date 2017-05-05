Із 2016 року на мінах підірвалися 154 цивільні людини – СММ

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П'ятниця, 5 травня 2017, 15:08

За останні півтора року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни чи нерозірвані боєприпаси.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 3 травня.

У звіті зазначається, що з початку 2016 року СММ зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни або боєприпаси, що не вибухнули, серед них троє членів Місії. Жодного винного не притягнуто до відповідальності.

Як відомо, 23 квітня унаслідок підриву автомобіля СММ ОБСЄ загинув 1 співробітник місії, медик із США.

Раніше також повідомлялося, що за офіційними даними, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.

Українська правда

Теми: Донбас
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