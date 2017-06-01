Турчинов за введення віз для росіян – і якнайшвидше

2323 перегляди
1
Четвер, 1 червня 2017, 09:47

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Про це він сказав журналістам перед 6-м Національним молитовним сніданком у четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що це питання не просто назріло, а перезріло. Його необхідно реалізувати якомога швидше – тим краще для країни", – заявив Турчинов.

"У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході необхідно вибудовувати кордон, що захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокаційних технологій РФ на Захід і саме Україна стала на шляху Росії – напевно, це наша історична місія", – пояснив він.

Турчинов зазначив, що якщо рішення про введення візового режиму з РФ буде прийнято Верховною Радою, заходи із його реалізації має розробити Кабінет Міністрів.

Теми: Росія візи Турчинов
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Конгрес США розслідує ще одну зустріч Сешнса з Кисляком 1 червня 2017, 06:12
У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ через Україну 1 червня 2017, 05:26
РФ вирішила видворити двох естонських дипломатів 1 червня 2017, 04:43
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.189.213.---vik735201.06.2017 10:10
Йшов 3 рік війни, "Великий договір з росією про дружбу та стратегичне партнерство автоматично пролонговано на 10 років, діють "харківскі угоди", Україна в складі СНГ, де головує росія. Брехуни, зрадники та фарисеї!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Штаб АТО: Режим тиші переважно дотримується
Похорон Любомира Гузара відбудеться в понеділок
Хроніка 1 червня. Українську трубу пропонують Росії та новий українець Новинський
У Сенаті США запропонували посилити санкції проти РФ через Україну
Усі новини
Відео

Журналісти й музиканти записали відео на вірш Стуса

кіно

Названо переможців Каннського кінофестивалю