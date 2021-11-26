Зеленський: Турчинов втратив Крим, а Порошенко Донбас – це моя думка

Президент Володимир Зеленський вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п’ятого президента Петра Порошенка – людиною, яка втратила Донбас.

Джерело: президент під час пресмарафону 26 листопада

Пряма мова Зеленського: "Щодо питання Демченка (Руслан Демченко – ексзаступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор "Харківських угод", призначений у 2020 році першим заступником секретаря РНБО – ред.) чи щодо питання втрати Криму. Ну, давайте чесно – пан Турчинов розглядається – я його не звинувачую – як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко – одна з таких людей, яка втратила Донбас – от і все. Це моя думка. Думка".

Деталі: Президент висловив упевненість, що такою ж є і думка "більшості суспільства".

Він також додав, що те, що "Крим росіянам віддав Демченко – це чиста маніпуляція".

Відповідаючи на запитання щодо незаконного призначення Демченка, Зеленський сказав, що той працював ще в Адміністрації президента Порошенка.

Зеленський також підкреслив, що "на посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко – ред.) не підписував ніяких Харківських угод", водночас президент додав, що "для цього є правоохоронні органи – хай розслідують".

Зеленський зазначив, що в МЗС в той час також працювали і Костянтин Єлісєєв та Павло Клімкін, які залишились у владі і після Харківських угод. Він додав, що "в цьому нема нічого страшного, тому що вони були замміністра, вони виконували свою роботу, але вони не ставили підписи під Харківськими угодами".

Пряма мова Зеленського: "Не хочу виправдовувати Демченка, але він навіть не доповідав у Верховній Раді, а доповідав, мені здається, міністр Грищенко. І голосували тоді всі депутати і ці люди, які зараз на телеканалах піднімають це питання – вони також усі голосували за Харківські угоди".

Для довідки: Руслан Демченко з 2010 по 2014 рік працював заступником міністра закордонних справ. У вересні 2014 був призначений радником президента Петра Порошенка, у липні 2019 – радником Володимира Зеленського, а з червня 2020-го – першим заступником секретаря РНБО.

Журналісти "Схем" з'ясували, що Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

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