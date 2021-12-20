Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Джерело: Турчинов на брифінгу 20 грудня

Пряма мова Турчинова: "Владі було достеменно відомо, що лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко збирається від’їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями. І саме, враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називається "негайне вручення чергової повістки Петру Порошенку на черговий допит".

Хочу підкреслити, що навіть повністю залежна від Зеленського генеральна прокурорка Венедіктова не підписала цей фейковий документ, цю підозру, а її підписав – саме, мабуть, із цією метою і призначений – один з її заступників на прізвище Симоненко".

Деталі: Турчинов зазначив, що мова йде про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-15 років.

Він додав, що "після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Порошенко повернеться в Україну" і "чергове брудне шоу влади, як і всі попередні знову перетвориться на фарс".

За словами представника "Євросолідарності", Володимир Зеленський з приходом до влади "розпочав системну боротьбу проти 5-го президента", мовляв, за вказівками Зеленського "були сфабриковані сотні кримінальних справ проти Порошенка, він отримав сотні повісток і провів багато годин на допитах у різних силових структурах".

Турчинов заявив, що всі ці справи "перетворилися на фарс".

Він також додав, що Зеленський "повністю копіює Януковича і його режим – як у зрадницькій позиції щодо захисту України, так і боротьбі з політичними опонентами", а отже і "повністю повторить фінал Януковича".

Що було раніше: 17 грудня народному депутату Петру Порошенку слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити повістку про виклик на допит, однак він проігнорував їх та сів в автівку, поїхавши в невідомому напрямку.

Пізніше "Європейська солідарність" у Facebook повідомила, що Порошенко відбув у "заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі".

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко мав відвідати резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

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