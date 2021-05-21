Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що жодних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та бойовиками не вів і що голову політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на такі переговори не вповноважував.

Джерело: пресслужба Турчинова

Пряма мова: "Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич.

Під час цієї зустрічі Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене.

На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України".

Деталі: Турчинов додав, що тоді Медведчук перепитав: "А серйозно?", а він сказав, що "це серйозно і інших пропозицій для Кремля немає".

Колишній секретар РНБО додав, що на початку військового конфлікту у нього, як у голови Верховної Ради було 2 розмови тільки з одним представником російського керівництва – головою Держдуми Наришкіним – 28 лютого та 1 березня.

Турчинов наголосив, що під час цих телефонних розмов "вимагав припинити російську військову агресію проти України".

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