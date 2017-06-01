У Льовочкіна відреагували на заяви РП і згадали "вояжі Ляшка з бойфрендами"

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Четвер, 1 червня 2017, 16:58

У прес-службі народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна заявили, що всі обвинувачення нардепа з боку представників "Радикальної партії" є безпідставними.

Про це йдеться у коментарі, наданому "Українській правді".

"Заяви спрямовані в силові відомства представниками РПЛ щодо С.Льовочкіна не мають під собою ніяких правдивих підстав", - йдеться у заяві.

У Льовочкіна вважають, що "причина їх появи - рефлекс на критику, яка лунала на адресу РПЛ від суспільства і ЗМІ".

"Зокрема про корупцію при закупівлі пожежних машин, розважальні закордонні вояжі Ляшка з його бойфрендами, вимаганні та хабарництві Мосійчука, показаних прямо в залі Верховної Ради, незаконному стрімкому збагаченні верхівки РПЛ", - йдеться у коментарі.

Також у прес-службі звинуватили "вищезгаданих осіб" у спробах "віджати (один раз за допомогою підпалу) незалежний телеканал Інтер".

"Нинішні заяви РПЛ - ні що інше, як спроба включити в відношенні С.Льовочкіна репресивний механізм нинішньої влади, частиною якої є РПЛ", - сказано у заяві.

У Льовочкіна впевненні, що "незабаром розкриється багаторічна тіньова система фінансування РПЛ".

Як відомо, нардеп від РП Ігор Мосійчук повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо інформації про імовірне збагачення нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна.

Ляшка під час поїздки до Відня помітили в компаії 23-річного студента.

Українська правда

Теми: Льовочкін Радикальна партія прокуратура
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