Освітяни прийшли на "Безвіз", відмічаються в списку

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Субота, 10 червня 2017, 20:45
Мар'яна П'єцух, УП

Для участі в заході "Безвіз" за участю президента біля Укрсиббанку на Хрещатику станом на 19:45 зібралося близько двох десятків освітян.

 
Всі фото Мар'яни П'єцух, УП

Кореспондент "Української правди" підійшла до них, коли кожен з них вписував себе у список.

Вони підтвердили УП, що збираються на концерт "Безвіз". Журналіст спробувала розпитати, що вони думаю про безвізовий режим, але з посмішкою освітяни почали відмовлятися коментувати. "Можна ми утримаємося від коментарів?", - сказали жінки.

 

На запитання, чи є тут Тетяна Філоненко, яка згідно з оприлюдненим документом, є відповідальною за залучення освітян Києва до участі в заході, відповіли, що "її вже не буде".

 

Один з освітян, який представився методистом Сергієм з 89-ої школи, на запитання, куди мають віддати ці списки, сказав, що їх віддадуть Тетяні Філоненко.

 

На запитання, чому прийшло так мало освітян, Сергій додав: "Хто зміг".

Як повідомлялося, раніше в розпорядження УП потрапила факсограма за підписом начальника управління освіти Печерського району Тетяни Копил до керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району з проханням забезпечити в заході участь 2 осіб від закладу освіти.

Печерська райдержадміністрація Києва заперечує цю інформацію

Пізніше один з курсантів військового інституту КНУ імені Шевченка повідомив УП, що їх також змусили брати участь у заході "Безвіз".

Мар'яна П'єцух, УП

Теми: Київ
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