Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Педагоги пришли на "Безвиз", отмечаются в списке

Суббота, 10 июня 2017, 20:45
Педагоги пришли на Безвиз, отмечаются в списке
Марьяна Пьецух, УП

Для участия в мероприятии "Безвиз" с участием президента возле Укрсиббанка на Крещатике по состоянию на 19:45 собралось около двух десятков педагогов.

 
Все фото Марьяны Пьецух, УП

Кореспондент "Украинской правды" подошла к ним, когда каждый из них вписывал себя в список.

Они подтвердили УП, что собираются на концерт "Безвиз". Журналист попыталась расспросить, что они думают о безвизовом режиме, но с улыбкой педагоги начали отказываться комментировать. "Можно мы воздержимся от комментариев?", - сказали женщины.

 

На вопрос, есть ли здесь Татьяна Филоненко, которая согласно обнародованному документу, отвечает за привлечение педагогов Печерского района Киева к участию в мероприятии, ответили, что "ее уже не будет".

 

Один из педагогов, который представился методистом Сергеем из 89-й школы, на вопрос, куда должны отдать эти списки, сказал, что их отдадут Татьяне Филоненко.

 

На вопрос, почему пришло так мало педагогов, Сергей добавил: "Кто смог".

Как сообщалось, ранее в распоряжение УП попала факсограмма с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.

Печерская райгосадминистрация Киева отрицает эту информацию

Позднее один из курсантов военного института КНУ имени Шевченко сообщил УП, что их тоже заставили участвовать в мероприятии "Безвиз".

Марьяна Пьецух, УП

Темы: Киевбезвизакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
Киев
Спасатели показали последствия атаки "Шахедов" в одном из районов столицы
Более 10 беспилотников атаковали ночью Киев: все уничтожены
По Украине распространялась воздушная тревога
Последние новости
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
Все новости...
Реклама: