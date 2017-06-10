Педагоги пришли на "Безвиз", отмечаются в списке

Для участия в мероприятии "Безвиз" с участием президента возле Укрсиббанка на Крещатике по состоянию на 19:45 собралось около двух десятков педагогов.

Все фото Марьяны Пьецух, УП

Кореспондент "Украинской правды" подошла к ним, когда каждый из них вписывал себя в список.

Они подтвердили УП, что собираются на концерт "Безвиз". Журналист попыталась расспросить, что они думают о безвизовом режиме, но с улыбкой педагоги начали отказываться комментировать. "Можно мы воздержимся от комментариев?", - сказали женщины.

На вопрос, есть ли здесь Татьяна Филоненко, которая согласно обнародованному документу, отвечает за привлечение педагогов Печерского района Киева к участию в мероприятии, ответили, что "ее уже не будет".

Один из педагогов, который представился методистом Сергеем из 89-й школы, на вопрос, куда должны отдать эти списки, сказал, что их отдадут Татьяне Филоненко.

На вопрос, почему пришло так мало педагогов, Сергей добавил: "Кто смог".

Как сообщалось, ранее в распоряжение УП попала факсограмма с подписью начальника управления образования Печерского района Татьяны Копыл к руководителям общеобразовательных и дошкольных учебных заведений района с просьбой обеспечить в мероприятии участие 2 человек от учебного заведения.

Печерская райгосадминистрация Киева отрицает эту информацию.

Позднее один из курсантов военного института КНУ имени Шевченко сообщил УП, что их тоже заставили участвовать в мероприятии "Безвиз".

Марьяна Пьецух, УП