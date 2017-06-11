Порошенко: прогрес України наближає її членство в ЄС

242 перегляди
0
Неділя, 11 червня 2017, 13:10

Прогрес України в реформах наближає перспективу її членства в Європейському Союзі.

Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС разом з президентом Словаччини Андреєм Кіскою в Закарпатській області у неділю.

"Чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів у мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в ЄС, бо Україна є європейська держава, відповідно до 49 статті Римського статуту", - сказав він.

За словами Порошенко, для отримання безвізу Україна провела величезні реформи.

"Ми спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотримались свого слова", - сказав він.

Президент висловив думку, що "сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву чи відвідати Віденську оперу".

"А ми зі свого боку запустили нові потяги до наших сусідніх європейських країн. Разом з Прикордонною та Митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, угорськими та румунськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами", - додав він.

Порошенко також подякував президенту Словаччини за підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України і реформ.

Українська правда

Теми: Порошенко ЄС Словаччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна веде переговори з ЄС про скасування плати за роумінг – Порошенко 10 червня 2017, 21:20
Печерська РДА заперечує, що освітян скликали на захід з Порошенком 10 червня 2017, 19:07
У Києві освітян збирають на масовку для "Безвізу" з Порошенком 10 червня 2017, 16:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За минулу добу у зоні АТО 4 військових загинули, 7 - поранено
У в'їзді до країн ЄС без віз відмовили лише 4 особам – МЗС
На Донбасі без води лишилися 4 фільтрувальні станції
Південно-Донбаський водогін знову зупинено: надовго
Усі новини
Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей

Львівська хвиля

Як двоє юристок організували фестиваль сучасного мистецтва