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Порошенко: прогресс Украины приближает ее членство в ЕС

Воскресенье, 11 июня 2017, 13:10

Прогресс Украины в реформах приближает перспективу ее членства в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на церемонии по случаю введения безвизового режима с ЕС вместе с президентом Словакии Андреем Киской в Закарпатской области в воскресенье.

"Чем больший прогресс мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и у украинского народа появляется для того, чтобы предоставить Украине и перспективу членства в ЕС, потому что Украина является европейским государством, в соответствии с 49 статьи Римского статута", - сказал он.

По словам Порошенко, для получения безвиза Украины провела огромные реформы.

"Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово", - сказал он.

Президент выразил мнение, что "сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастическое кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву или посетить Венскую оперу".

"А мы со своей стороны запустили новые поезда к нашим соседним европейским странам. Вместе с Пограничной и Таможенной службой совместно обустраиваем пункты пропуска и будем делать единый контроль с нашими словацкими, польскими, венгерскими и румынскими партнерами как символ дружбы и доверия между нашими странами", - добавил он.

Порошенко также поблагодарил президента Словакии за поддержку территориальной целостности, суверенитета, независимости Украины и реформ.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕССловакия
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