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Порошенко: прогрес України наближає її членство в ЄС

Неділя, 11 червня 2017, 13:10

Прогрес України в реформах наближає перспективу її членства в Європейському Союзі.

Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії з нагоди запровадження безвізового режиму з ЄС разом з президентом Словаччини Андреєм Кіскою в Закарпатській області у неділю.

"Чим більший прогрес ми демонструємо на шляху реформ, тим більше аргументів у мене і в українського народу з'являється для того, щоб надати Україні і перспективу членства в ЄС, бо Україна є європейська держава, відповідно до 49 статті Римського статуту", - сказав він.

За словами Порошенко, для отримання безвізу Україна провела величезні реформи.

"Ми спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотримались свого слова", - сказав він.

Президент висловив думку, що "сьогодні кожен українець може і має можливість випити фантастичну каву в Братиславі чи полетіти лоукостом в Варшаву чи відвідати Віденську оперу".

"А ми зі свого боку запустили нові потяги до наших сусідніх європейських країн. Разом з Прикордонною та Митною службою спільно облаштовуємо пункти пропуску і будемо робити єдиний контроль з нашими словацькими, польськими, угорськими та румунськими партнерами як символ дружби і довіри між нашими країнами", - додав він.

Порошенко також подякував президенту Словаччини за підтримку територіальної цілісності, суверенітету, незалежності України і реформ.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЄССловаччина
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