СБУ: Росія використовувала соцмережі для вторгнення в Україну

Росія використовувала російські соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники" для підготовки вторгнення в Україну.

Про це повідомила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна, передає "УНІАН".

"Період підготовки до військового вторгнення супроводжувався активним застосуванням спецслужбами РФ спеціальних інформаційних та інформаційно-психологічних операцій проти України. Зокрема, шляхом створення, адміністрування, штучного нарощування відвідуваності антиукраїнських та проросійських груп в українському сегменті російських соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники", - заявила Лапутіна.

За її словами, частина груп адміністрували з території Росії.

"Також застосовувалися заходи вербування спецслужбами РФ громадян України, які у деяких випадках за грошову винагороду, що перераховувалася через сервіс "Яндекс.Гроші", здійснювали акції на шкоду територіальній цілісності, суверенітету та безпеці України", - додала вона.

Як повідомлялося 30 травня 2017 року, прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо розв’язання посадовцями Російської Федерації та АР Крим гібридної війни.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі.