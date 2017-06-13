Лещенко каже, що Аваков витратив на суд із ним державні гроші

Народний депутат БПП Сергій Лещенко повідомив, що оскаржуватиме рішення суду, який став на бік глави МВС Арсена Авакова.

Про це він сказав, коментуючи заяву міністра про те, що Подільський райсуд Києва зобов'язав Лещенка спростувати інформацію про стеження за ним.

За словами нардепа, він не був поінформований повісткою про засідання суду, на якому було ухвалене відповідне рішення.

"Вказане рішення суду є не тільки незаконним, але й абсурдним. Аргументи судді нам невідомі та будуть вивчені після отримання повного тексту судового рішення. Показово інше - справа слухалася більше року за попереднього складу суду і, щойно було змінено суддю, як майже миттєво було винесене потрібне Авакову рішення", - написав він на Facebook.

Також, за словами Лещенка, крім Авакова на нього подало позов Міністерство внутрішніх справ України, сплативши при цьому 1 тисячу гривень державних коштів.

"Тобто Аваков за рахунок платників податків займається зведенням особистих рахунків. Поданий проти мене позов - єдиний за три роки, поданий від імені МВС у подібній категорії справ, що вказує на упередженість міністра", - підкреслив політик.

Окрім того, він зазначив, що Аваков у якості доказу надав до суду висновок спеціаліста в експертизі, проведеній Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, який підпорядковується самому міністру.

"Інформація, яку оскаржував Аваков, була поширена на території Німеччини (саме це і підтверджено висновком ДНДЕКЦ МВС України), а дія Цивільного кодексу України на цю державу не поширюється. Хоча суд та Аваков так не вважають", - повідомив депутат.

Лещенко додав, що один з відповідачів – німецька телерадіокомпанія "Дойче Велле", не є юридичною особою, зареєстрованою в Україні.

"Всі співробітники оформлені у німецькій юридичній особі, а на території України ними не було створено представництв або дочірніх компаній. В такий спосіб позов Авакова проти німецької юридичної особи до Подільського суду Києва є абсурдним, а визнання суддею їх належним відповідачем – проявом заангажованості", - написав народний депутат.

"Рішення на користь Авакова не здивувало мене, а лише утвердило в думці про використання судової гілки влади чинною правлячою верхівкою для досягнення своїх особистих політичних та корупційних цілей. Хотілося би, щоб так само колись суд України виніс рішення і по справі рюкзаків Авакова. З огляду на викладене вище, я маю намір оскаржувати винесене на користь Авакова рішення", - додав він.

Українська правда