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Лещенко говорит, что Аваков потратил на суд с ним государственные деньги

Вторник, 13 июня 2017, 20:38

Народный депутат БПП Сергей Лещенко сообщил, что будет обжаловать решение суда, который встал на сторону главы МВД Арсена Авакова.

Об этом он сказал, комментируя заявление министра о том, что Подольский райсуд Киева обязал Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним.

По словам нардепа, он не был проинформирован повесткой о заседании суда, на котором было принято соответствующее решение.

"Указанное решение суда является не только незаконным, но и абсурдным. Аргументы судьи нам неизвестны и будут изучены после получения полного текста судебного решения. Показательно другое - дело слушалось более года предыдущим составом суда и, как только состоялась смена судьи, почти мгновенно было вынесено нужное Авакову решение", - написал он в Facebook.

Также, по словам Лещенко, кроме Авакова на него подало иск Министерство внутренних дел Украины, уплатив при этом 1000 гривен государственных средств.

"То есть Аваков за счет налогоплательщиков занимается сведением личных счетов. Поданный против меня иск - единственный за три года, представленный от имени МВД в подобной категории дел, указывает на предвзятость министра", - подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что Аваков в качестве доказательства предоставил в суд заключение специалиста в экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины, который подчиняется самому министру.

"Информация, которую оспаривал Аваков, была распространена на территории Германии (именно это и подтверждено заключением ГНИЭКЦ МВД Украины), а действие Гражданского кодекса Украины на это государство не распространяется. Хотя суд и Аваков так не считают", - сообщил депутат.

Лещенко добавил, что один из ответчиков - немецкая телерадиокомпания "Дойче Велле", которая не является юридическим лицом, зарегистрированным в Украине.

"Все сотрудники оформлены в немецком юрлице, а на территории Украины ими не было создано представительств или дочерних компаний. Таким образом, иск Авакова против немецкого юридического лица в Подольский суд Киева абсурден, а признание судьей их надлежащим ответчиком - проявление ангажированности", - написал депутат.

"Решение в пользу Авакова не удивило меня, а только утвердило в мысли об использовании судебной ветви власти действующей правящей верхушкой для достижения своих личных политических и коррупционных целей. Хотелось бы, чтобы так же когда-то суд Украины вынес решение и по делу рюкзаков Авакова. Учитывая вышеизложенное, я намерен обжаловать вынесенное в пользу Авакова решение", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: АваковЛещенко
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