Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранена жінка

Увечері 13 червня бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Донецької області.

Снаряди, випущені з окупованої території, "приземлилися" на вулиці Тургенєва. В результаті була поранена в ногу 48-річна місцева жителька, яка знаходилася на власному подвір'ї. Медична допомога постраждалій була надана на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Ще один зі снарядів вибухнув поруч з будинком. Осколками пошкоджені вікна і фасад будівлі, а також автомобіль, який знаходився на вулиці біля двору. Власники будинку не постраждали.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" КК України.

У поліції підкреслили, що терористи обстрілюють житлові квартали Авдіївки вже третій день поспіль.