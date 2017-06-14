Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранена жінка

Середа, 14 червня 2017, 00:26

Увечері 13 червня бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Донецької області.

Снаряди, випущені з окупованої території, "приземлилися" на вулиці Тургенєва. В результаті була поранена в ногу 48-річна місцева жителька, яка знаходилася на власному подвір'ї. Медична допомога постраждалій була надана на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Ще один зі снарядів вибухнув поруч з будинком. Осколками пошкоджені вікна і фасад будівлі, а також автомобіль, який знаходився на вулиці біля двору. Власники будинку не постраждали.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" КК України.

У поліції підкреслили, що терористи обстрілюють житлові квартали Авдіївки вже третій день поспіль.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: АвдіївкаАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Росіяни 12 разів масовано обстріляли центр Авдіївки
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: