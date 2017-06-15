Путін відповів Порошенку на "немытую Россию"

Президент Росії Володимир Путін каже, що не бачив виступу глави української держави Петра Порошенка, коли він цитував Лермонтова, але порадив йому бути "насторожі" з "блакитними мундирами" Європейського союзу.



Про це він заявив 15 червня під час "Прямої лінії з президентом Росії", відповідаючи на - як було заявлено - "запитання з Києва".

"Я не бачив цього виступу, але мені вчора про це сказали. Це говорить про те, що він знає російську класику, цікавиться російською літературою. За це похвалю", – сказав президент РФ.

При цьому Путін зазначив, що Порошенко цитував Лермонтова не в повному обсязі, і прочитав другу строфу.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

"Лермонтов - якщо це був він - написав ці вірші в 1841 або 42 році приблизно, коли їхав на Кавказ ... У цей момент області, які зараз вважаються України, були областями Росії. Так що тут особливо ніс немає чого задирати", - заявив Путін.

"Він просто переїжджав в іншу частину Російської імперії, нікуди не виїжджав. Може, Петро Олексійович таким чином подає нам сигнал, що він теж нікуди не збирається.. Просто робить це тонко, з оглядкою на ура-патріотів або справжніх націоналістів - придурків..." , - продовжив знущання президент РФ.

За словами Путіна, "швидше за все Порошенко хотів показати своїм виборцям, що виконує дані обіцянки, робить цивілізаційний вибір, веде країну до Європи", але зазначив, що "блакитних мундирів" у Європі більше, ніж в Росії ".

Президент РФ порадив українському президенту "не розслаблятися і поглядати по сторонах".

На думку Путіна, "у багатьох людей в Україні можуть виникнути питання гігієнічного характеру".

Російський президент заявив, що "не буде жорстко відповідати Порошенко з поваги до українського народу, загальної історії", проте процитував Тараса Шевченка:

"Доборолась Україна до самого краю і гірше ляхів розпинають її власні діти".

Президент РФ також порадив Порошенко "закрити рахунки в офшорних зонах, перш ніж ставати європейцем" і побажав Україні, "щоб складний період її історії скоріше закінчився".

Як відомо, згідно з розслідуваннням, яке опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 3 квітня 2017 року, з президентом РФ Володимиром Путіним можуть бути пов'язані офшори, обіг по банківських рахунках яких перевищує 2 мільярди доларів.

Валентина Романенко, УП