СБУ викликає Мельничука упізнати членів “Айдару”, яких підозрюють у тероризмі

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Четвер, 15 червня 2017, 17:48

Служба безпеки України викликала на допит 19 червня позафракційного нардепа, колишнього командира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука у кримінальному провадженні стосовно тероризму.

Відповідну повістку він опублікував у своєму Facebook.

"Вам необхідно з’явитися 19 червня 2017 року 0 11 год. в каб. №352 до слідчого <…> для участі у кримінальному провадженні №22016000000000373 в якості свідка", - йдеться у документі.

Як пояснив "Українській правді" Мельничук, кримінальне провадження стосується подій 2014 року.

"Слідчий сказав: "Не переживайте, вас поки викликають свідком, щоб упізнати ваших бійців, які брали участь у терористичних актах у серпні 2014 року. Тоді події були паралельно з Іловайським котлом, коли російські війська зайшли на територію Луганської області. Ми визволили два міста: Новосвітлівку та Хрящувате", - сказав він.

За словами Мельничука, він лише має впізнати своїх бійців.

"Мені покажуть фотографії, відео, і я маю впізнати своїх бійців. Мені не сказали, про що саме йдеться. Сказали - в населених пунктах. В населених пунктах, коли йшли бої, була підбита наша техніка. Ми тоді знищили до 13 одиниць бронетехніки Російської Федерації. Захопили тільки полонених - саме російських - двох полковників і 53 сержантів", - сказав нардеп.

Також, за його словами, тоді Новосвітлівку та Хрящувате також штурмували Збройні сили України.

"Разом з нами населені пункти штурмували 24-а бригада, 1-а танкова. Тобто ми в складі Збройних сил України це робили. І якщо нас звинувачують, значить звинувачують Збройні сили України", - підсумував Мельничук.

У прес-службі СБУ "Українській правді" повідомили, що не готові коментувати цю справу, та попросили надіслати інформаційний запит.

Раніше, а саме у березні 2015 року народний депутат Мустафа Найєм заявив, що ГПУ збиралася просити про зняття депутатської недоторканності з депутата Сергія Мельничука й висунути проти нього звинувачення в порушенні Кримінального кодексу. Однак Мельничуку, за інформацією нардепа, вдалося уникнути цього шляхом політичних торгів - він перейшов із фракції Ляшка у групу "Воля народу", врятувавши її від розпаду через брак депутатів.

Олег Твердь, УП

Теми: СБУ
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