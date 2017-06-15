СБУ вызывает Мельничука узнать членов "Айдара", которых подозревают в терроризме

Служба безопасности Украины вызвала на допрос 19 июня внефракционного нардепа, бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Соответствующую повестку он опубликовал в своем Facebook.

"Вам необходимо явиться 19 июня 2017 в 11 час. в каб. №352 к следователю <...> для участия в уголовном производстве №22016000000000373 в качестве свидетеля", - говорится в повестке.

Как объяснил "Украинской правде" Мельничук, уголовное производства касается событий 2014 года.

"Следователь сказал: "Не переживайте, вас пока вызывают свидетелем, чтобы узнать ваших бойцов, участвовавших в террористических актах в августе 2014 года. Тогда события были параллельно с Иловайским котлом, когда российские войска вошли на территорию Луганской области. Мы освободили два города Новосветловка и Хрящеватое", - сказал Мельничук..

По словам Мельничука, он только должен опознать своих бойцов.

"Мне покажут фотографии, видео, и я должен узнать своих бойцов. Мне не сказали о чем идет речь. Сказали - в населенных пунктах. В населенных пунктах, когда шли бои, была подбитая наша техника. Мы тогда уничтожили до 13 единиц бронетехники Российской Федерации. Захватили только пленных - именно российских - двух полковников и 53 сержантов", - сказал нардеп.

Также, по его словам, тогда Новосветловка и Хрящеватое также штурмовали Вооруженные силы Украины.

"Вместе с нами населенные пунткты штурмовали 24-а бригада, 1-я танковая. То есть мы в составе Вооруженных сил Украины это делали. И если нас обвиняют, значит обвиняют Вооруженные силы Украины", - подытожил Мельничук.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили, что не готовы комментировать это дело и попросили прислать информационный запрос.

Ранее, а именно в марте 2015 года, народный депутат Мустафа Найем заявил, что ГПУ собиралась просить о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Сергея Мельничука и выдвинуть против него обвинение в нарушении Уголовного кодекса. Однако Мельничук, по информации нардепа, удалось избежать этого путем политических торгов - он перешел из фракции Ляшко в группу "Воля народа", спасая ее от распада из-за нехватки депутатов.

Олег Твердь, УП