У Дніпрі суд заборонив організацію "Союз радянських офіцерів"

У Дніпрі Окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону громадської організації "Союз радянських офіцерів".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до ухвали, суд виніс рішення, дослідивши матеріали і вислухавши покази свідків щодо подій березня 2014 року.

За словами одного зі свідків у справі, громадської активістки Людмили Кострюкової, у березні 2014 року це громадське об'єднання "вчиняло дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, закликало сусідню державу до порушення суверенітету і територіальної цілісності України".

"Вони продовжували свою протиправну діяльність навіть у травні 2017 року, коли 9 травня біля пам'ятника Генералу Пушкіну погрожували жінкам з українською символікою розправою шляхом насильницьких дій", – повідомила Людмила Кострюкова.

Як зазначив у суді інший свідок Андрій Куліш, він неодноразово разом із іншими громадськими активістами спостерігав за заходами "Союзу радянських офіцерів" і заявами, зробленими на їхніх зібраннях. За його словами, у березні 2014 року на мітингах члени організації заявляли, що "чекають на "русскую освободительную армию".

Відповідачі – представники "Союзу радянських офіцерів" – у четвер в суд не з’явились.

У коментарі Радіо Свобода раніше телефоном керівник громадської організації "Союз радянських офіцерів" Віктор Марченко заявив, що вважає звинувачення проти організації необґрунтованими. Він не заперечує, що навесні 2014 року піднімав російський триколор біля мерії, але винятково "на знак дружби України й Росії": мовляв, опоненти в цей час також використовували неукраїнську символіку – стяги Євросоюзу.

Позивачем у цій справі виступило міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація "Союз радянських офіцерів", яку обвинувачують в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді – зокрема, в тому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоку перед будівлею міської ради російський прапор. Позов до суду щодо заборони діяльності організації зареєстрований ще в червні 2014 року.

1 та 9 травня у Дніпрі цього року відбулись мітинги, ініційовані організацією "Союз радянських офіцерів". Вони тривали із червоними прапорами та "георгіївськими" стрічками.

Як відомо, з 15 червня набуває чинності закон про адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки.

16 травня 2017 року Верховна Рада запровадила адмінвідповідальність за пропаганду георгіївської стрічки, а президент підписав відповідний закон 12 червня.