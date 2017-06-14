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За георгіївську стрічку каратимуть із 15 червня

Середа, 14 червня 2017, 10:04

Закон про введення адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки набуде чинності 15 червня.

Закон опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" в середу, він набуває чинності наступного після опублікування дня, передають "Українські новини".

Закон передбачає, що публічне використання, демонстрація чи носіння георгіївської стрічки карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) із конфіскацією стрічки.

За повторну пропаганду георгіївської стрічки передбачається штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 гривень) або адміністративний арешт на строк до 15 діб із конфіскацією стрічки.

Положення нової статті Кодексу про адміністративні правопорушення не поширюються на випадки використання георгіївської стрічки на документах державних органів, виданих до 1991 року; в експозиціях музеїв; на оригіналах бойових знамен; на державні нагороди, якими нагороджували до 1991 року і впродовж 1991-2015 років у зв'язку з річницями подій Другої світової війни; на надмогильних спорудах.

Як відомо, 16 травня 2017 року Верховна Рада запровадила адмінвідповідальність за пропаганду георгіївської стрічки, а президент підписав відповідний закон 12 червня.

Петро Порошенко вважає георгіївську стрічку "символом агресії проти України 2014-2017 років".

Теми: законодавствопропаганда
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