Адвокати Януковича проти суду присяжних, бо не довіряють бюджетникам

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П'ятниця, 16 червня 2017, 09:18

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк проти суду присяжних, тому що, за його словами, більшість присяжних бюджетники.

Про це він сказав журналістам перед засіданням у справі екс-президента у п’ятницю.

"В цьому судовому засіданні суд присяжних вести не можна, оскільки захист проти проведення суду присяжних <…> Ви подивіться, 70 відсотків присяжних, які є в Оболонському суді, - це бюджетники, по-перше", - сказав він.

"По-друге, люди, які раніше працювали або мали контакти з правоохоронною системою. За умов, в яких опинились ці присяжні, казати про можливість об’єктивного розгляду ними справи не є можливим. Тому захист категорично проти суду присяжних і за суд у складі трьох суддів", - сказав Сердюк.

Як повідомлялося, захист Віктора Януковича у справі державної зради висловлювався проти суду присяжних, однак не пояснював, чому.

Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Суд дозволив участь по відеозв'язку екс-президенту, який утік до Росії, і надав Януковичу 3 варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня 2017 року на засіданні суду адвокати зачитали заяву підзахисного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

Українська правда

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