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Захист Януковича виступив проти суду присяжних

Понеділок, 29 травня 2017, 18:15

Захист екс-президента Віктора Януковича в справі державної зради виступив проти суду присяжних.

Про це в ході підготовчого судового засідання Оболонського райсуду Києва у понеділок заявив адвокат Віталій Сердюк.

"Захист наполягає, щоб суд проводився без залучення присяжних", - зазначив він.

Також адвокат зауважив, що на думку захисту, клопотання прокурорів має розглядати трійка професійних суддів.

Як відомо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що нинішній закон дає можливість для захисту організувати суд присяжних і прокуратура до цього готується.

Як відомо, у понеділок 29 травня захист Януковича заявив, що заявить клопотання про допит президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Суд дозволив участь по відеозв'язку екс-президенту, який утік до Росії, і надав Януковичу 3 варіанти відеозв'язку з судом.

29 травня на засіданні суду адвокати зачитали заяву підзахисного, в якій сказано, що Янукович хоче взяти участь у суді, але на своїх умовах.

У заяві, зокрема, стверджується, що Янукович не отримував виклику з Оболонського райсуду Києва, а також йому не забезпечили участь у засіданні через відеоконференцію з Ростовського обласного суду РФ.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судЯнуковичпрокуратура
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