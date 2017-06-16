Варламова не пустять в Україну до 2021 року

336 переглядів
0
П'ятниця, 16 червня 2017, 17:24

Служба безпеки України на 5 років заборонила в’їзд відомому російському блогеру Іллі Варламову на територію України.

Про це "Українській правді" повідомили у відповідь на запит.

"Заборона діє з листопада 2016 по листопад 2021 року у зв’язку з вчиненням діянь, які суперечать забезпеченню національної безпеки України", - уточнили в СБУ.

14 червня 2017 року стало відомо, що російському блогеру Іллі Варламову заборонено в’їзд на територію України.

Як повідомлялося, у 2012 році Ілля Варламов заперечував факт співробітництва із прокремлівськими організаціями.

У 2014 році Варламов приїжджав у Львів. Тоді українські прикордонники не хотіли впускати його в Україну, пояснюючи це тим, що у нього недостатньо грошей для перебування в країні. Втім, згодом блогера таки пропустили.

Як відомо, Ілля Варламов регулярно відвідував анексований Крим після його окупації Росією в 2014-му, 15-му та 16-му роках. У Сімферополі живе його бабуся.

Олег Твердь, для УП

Теми: СБУ Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ затримала бізнесмена, який допомагав ЛНРівцям технікою 16 червня 2017, 15:40
СБУ: Чиновники УЗ закупили неякісних запчастин на 100 мільйонів 15 червня 2017, 19:01
Грицак хоче, щоб журналісти не говорили з "п'ятою колоною" 15 червня 2017, 18:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Постного арештували на 2 місяці, застава – 10 мільйонів
Насіров може постати перед судом Британії – посольство
ЗМІ назвали першого затриманого у справі про вбивство Вороненкова
Холодницького обрали одним з віце-президентів ФФУ
Усі новини
Фото

NASA помітило "бірюзові вихори" у Чорному морі

Донорство

5 міфів про донорство крові