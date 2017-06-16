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Варламова не пустять в Україну до 2021 року

П'ятниця, 16 червня 2017, 17:24

Служба безпеки України на 5 років заборонила в’їзд відомому російському блогеру Іллі Варламову на територію України.

Про це "Українській правді" повідомили у відповідь на запит.

"Заборона діє з листопада 2016 по листопад 2021 року у зв’язку з вчиненням діянь, які суперечать забезпеченню національної безпеки України", - уточнили в СБУ.

14 червня 2017 року стало відомо, що російському блогеру Іллі Варламову заборонено в’їзд на територію України.

Як повідомлялося, у 2012 році Ілля Варламов заперечував факт співробітництва із прокремлівськими організаціями.

У 2014 році Варламов приїжджав у Львів. Тоді українські прикордонники не хотіли впускати його в Україну, пояснюючи це тим, що у нього недостатньо грошей для перебування в країні. Втім, згодом блогера таки пропустили.

Як відомо, Ілля Варламов регулярно відвідував анексований Крим після його окупації Росією в 2014-му, 15-му та 16-му роках. У Сімферополі живе його бабуся.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосія
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