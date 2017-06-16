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Варламова не пустят в Украину до 2021 года

Пятница, 16 июня 2017, 17:24

Служба безопасности Украины на 5 лет запретила въезд известному российскому блогеру Илье Варламову на территорию Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщили в ответ на запрос.

"Запрет действует с ноября 2016 по ноябрь 2021 года в связи с совершением деяний, противоречащих обеспечению национальной безопасности Украины", - уточнили в СБУ.

14 июня 2017 года стало известно, что российскому блогеру Илье Варламову запрещен въезд на территорию Украины.

Как сообщалось, в 2012 году Илья Варламов отрицал факт сотрудничества с прокремлевскими организациями.

В 2014 году Варламов приезжал во Львов. Тогда украинские пограничники не хотели впускать его в Украину, объясняя это тем, что у него недостаточно денег для пребывания в стране. Впрочем, впоследствии блогера таки пропустили.

Как известно, Илья Варламов регулярно посещал аннексированный Крым после его оккупации Россией в 2014-м, 15-м и 16-м годах. В Симферополе живет его бабушка.

Олег Твердь, для УП

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Темы: СБУРосcия
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