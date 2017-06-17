У четвер від поранень помер командир роти 72-ї ОМБр

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Субота, 17 червня 2017, 13:19

15 червня від отриманих 8 червня поранень помер командир інженерно-саперної роти 72 окремої механізованої бригади Євген Сарнавський ("Юджин").

Про це повідомив у суботу на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"15 червня близько 22:00 від поранень, отриманих 8 червня цього року, при підриві на міні в районі Кам'янки помер капітан Євген Сарнавський, позивний "Юджин". Це командир інженерно-саперної роти 72 окремої механізованої бригади", - сказав він.

Євген Сарнавський
Євген Сарнавський
Фото зі сторінки 72 ОМБр в Facebook

За словами Лисенка, у суботу на Майдані Незалежності в Києві відбулася церемонія прощання з героєм.

"Сарнавський був відомий своєю ефективною та швидкою роботою. Йому були вдячні мешканці Волновахи, Гранітного, Авдіївки та інших прифронтових населених пунктів, де підрозділ капітана Сарнавського проводив розмінування та демонтаж нерозірваних боєприпасів", - зазначив він.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення та бойове травмування.

На Луганському напрямку у п'ятницю зафіксовано 29 обстрілів, 13 з них із важкого озброєння.

На Донецькому – 17 обстрілів, 11 з важкого озброєння.

На Маріупольському відбувся 21 обстріл.

Українська правда

Теми: АТО
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