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В четверг от ранений скончался командир роты 72-й ОМБр

Суббота, 17 июня 2017, 13:19

15 июня от полученных 8 июня ранений скончался командир инженерно-саперной роты 72 отдельной механизированной бригады Евгений Сарнавский ("Юджин").

Об этом сообщил в субботу на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"15 июня около 22:00 от ранений, полученных 8 июня этого года, при подрыве на мине в районе Каменки умер капитан Евгений Сарнавский, позывной "Юджин". Это командир инженерно-саперной роты 72 отдельной механизированной бригады", - сказал он.

По словам Лысенко, в субботу на Майдане Независимости в Киеве состоялась церемония прощания с героем.

Евгений Сарнавский
Евгений Сарнавский
Фото со страницы 72 ОМБр в Facebook

"Сарнавский был известен своей эффективной и быстрой работой. Ему были благодарны жители Волновахи, Гранитного, Авдеевки и других прифронтовых населенных пунктов, где подразделение капитана Сарнавского проводило разминирование и демонтаж неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.

Позже президент Петр Порошенко сообщил, что поручил руководству Минобороны представить Сарнавского к награде.

Лысенко также подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения и боевую травму.

На Луганском направлении в пятницу зафиксировано 29 обстрелов, 13 из них из тяжелого вооружения.

На Донецком - 17 обстрелов, 11 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском состоялся 21 обстрел.

Украинская правда

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Темы: АТО
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