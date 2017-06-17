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У четвер від поранень помер командир роти 72-ї ОМБр

Субота, 17 червня 2017, 13:19

15 червня від отриманих 8 червня поранень помер командир інженерно-саперної роти 72 окремої механізованої бригади Євген Сарнавський ("Юджин").

Про це повідомив у суботу на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"15 червня близько 22:00 від поранень, отриманих 8 червня цього року, при підриві на міні в районі Кам'янки помер капітан Євген Сарнавський, позивний "Юджин". Це командир інженерно-саперної роти 72 окремої механізованої бригади", - сказав він.

Євген Сарнавський
Євген Сарнавський
Фото зі сторінки 72 ОМБр в Facebook

За словами Лисенка, у суботу на Майдані Незалежності в Києві відбулася церемонія прощання з героєм.

"Сарнавський був відомий своєю ефективною та швидкою роботою. Йому були вдячні мешканці Волновахи, Гранітного, Авдіївки та інших прифронтових населених пунктів, де підрозділ капітана Сарнавського проводив розмінування та демонтаж нерозірваних боєприпасів", - зазначив він.

Пізніше президент Петро Порошенко повідомив, що доручив керівництву Міноборони представити Сарнавського до нагороди.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення та бойове травмування.

На Луганському напрямку у п'ятницю зафіксовано 29 обстрілів, 13 з них із важкого озброєння.

На Донецькому – 17 обстрілів, 11 з важкого озброєння.

На Маріупольському відбувся 21 обстріл.

Українська правда

Теми: АТО
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