Конфлікт противників Маршу рівності з поліцією: вибух петарди, 3 затриманих

На вулиці Володимирській у Києві затримано трьох противників проведення Маршу рівності.

Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Раніше між противниками Маршу та правоохоронцями сталися сутички.

Поліція затримала противників Маршу рівності

"За кілька хвилин до початку руху Маршу рівності поліція взяла в кільце противників Маршу. Противники зрозуміли, що учасники маршу змінили маршрут і намагалися прорвати кільце, було кілька спроб. Але кінна поліція їм не дала пройти ні в парк Шевченка, ні в бік Будинку вчителя. Під час цих спроб підірвали петарду або вибуховий пакет, вибух був досить сильний, але ніхто не постраждав. Сутички були 3-4 хвилини. Після цього спроб порватися більше не було", - повідомив кореспондент каналу.

Як повідомлялося, Марш рівності закінчився без серйозних провокацій.

Українська правда