Невідомі напали на двох учасників Маршу рівності

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Неділя, 18 червня 2017, 14:19

Після закінчення Маршу рівності на двох його учасників напали невідомі.

Про це повідомила Громадському радіо представниця оргкомітету КиївПрайд Руслана Панухник.

За її словами, на одного з учасників Маршу рівності напали на Контрактовій площі в метро. Він був монітором від "Озону". На іншого учасника напали в районі "Петрівки".

Панухник додала, що нападників було п’ятеро. За її словами, про ці факти повідомлено поліцію, але подробиць вона не знає.

Разом з тим, активістка Олена Герасім’юк повідомляє, що центром міста ходять люди, які розшукують "збоченців".

"Друзі, тут ще така небезпека: якийсь стрьомний натовп чоловіків прямо зараз ходить і шукає "збоченців" у закладах в центрі міста. Будьте обачні. Ми щойно зустрілись з цими персонажами, попереджаємо", — написала вона у Facebook.

Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу. В результаті 6 осіб було затримано, двоє поліцейських отримали незначні травми.

Теми: ЛГБТ Київ
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