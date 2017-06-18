Геращенко про КиївПрайд: Україна склала іспит на відданість європейським цінностям
Україна склала іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям.
Про це заявила віце-спікер Верховної Ради, представник у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.
"Марш рівності пройшов без особливих провокацій і пригод. Хоч кілька поліцейських постраждали від дій радикальних молодиків, Київ і Україна склали іспит на відданість фундаментальним європейським цінностям - право бути вільним, рівним, бути собою", - зазначила вона.
"Щодо тих, хто має інші, консервативні погляди і є противником прайду - це право кожної людини сповідувати ті чи інші погляди. Навіщо на поліцейських тільки нападати... Насильство і агресія не вітається і засуджується у Біблії, до речі", - додала вона.
Як відомо, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу. В результаті 6 осіб було затримано, двоє поліцейських отримали незначні травми. Згодом усіх затриманих відпустили.
Представниця оргкомітету КиївПрайд Руслана Панухник повідомила також, що після закінчення Маршу рівності на двох його учасників напали невідомі.
Згодом у поліції Києва повідомили, що затримано одного з нападників на учасників "Маршу рівності".
Українська правда
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