Невідомі напали на двох учасників Маршу рівності
Після закінчення Маршу рівності на двох його учасників напали невідомі.
Про це повідомила Громадському радіо представниця оргкомітету КиївПрайд Руслана Панухник.
За її словами, на одного з учасників Маршу рівності напали на Контрактовій площі в метро. Він був монітором від "Озону". На іншого учасника напали в районі "Петрівки".
Панухник додала, що нападників було п’ятеро. За її словами, про ці факти повідомлено поліцію, але подробиць вона не знає.
Разом з тим, активістка Олена Герасім’юк повідомляє, що центром міста ходять люди, які розшукують "збоченців".
"Друзі, тут ще така небезпека: якийсь стрьомний натовп чоловіків прямо зараз ходить і шукає "збоченців" у закладах в центрі міста. Будьте обачні. Ми щойно зустрілись з цими персонажами, попереджаємо", — написала вона у Facebook.
Разом з тим, начальник відділу комунікацій київської поліції Оксана Блищик написала в Facebook, що в ресторані швидкого харчування біля ст. м. "Площа Льва Толстого" у чоловіка намагалися зірвати браслет із символікою ЛГБТ.
"Виник конфлікт, втрутилася поліція. Постраждалих і затриманих немає. На місці працювала СОГ", - написала вона.
Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу. В результаті 6 осіб було затримано, двоє поліцейських отримали незначні травми.
Фоторепортаж про те, як проходив Марш рівності у Києві, дивіться тут.