Гройсман закликав міста і села приймати сміття з Львова

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Понеділок, 19 червня 2017, 12:04

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до всіх керівників місцевої влади в Україні з проханням тимчасово приймати львівський сміття на своїх полігонах.

Про це він заявив у понеділок на селекторній нараді з підготовки до зими, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хочу зараз попросити всю країну: шановні колеги, міські та сільські голови, голови ОДА, якщо до вас, випадково, звернеться голова міста Львів Андрій Іванович Садовий за допомогою в певний період часу з вивезенням сміття зі Львова, я вас дуже прошу, будь ласка, якщо ви можете це зробити, допоможіть", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман підкреслив, що дуже важливо отримати відповідь від мера Львова, за який час він може вирішити проблему всередині регіону - побудувати сміттєвий полігон на одному із запропонованих у Львівській області 14 земельних ділянок.

Глава уряду додав, що готовий виділити 50 млн грн з резервного фонду Кабміну на облаштування такого полігону.

"Треба вирішити цю проблему, хоче того міська влада чи ні. Запитайте у міської влади, скільки їм треба часу, щоб вирішити це питання", - звернувся Гройсман до керівництва Львівської обласної держадміністрації.

Водночас, як повідомив у Facebook сам Садовий, комісія з надзвичайних ситуацій Львова ще раз звернулася до президента і прем'єр-міністра з проханням про введення в місті режиму надзвичайної екологічної ситуації.

"У суботу (17 червня - ред.) поліція знову затримала і намагається повернути до Львова вантажівки з УСІМА (!) Легальними документами на вивіз ТПВ з міста. Підозрюю, це цілком доступно пояснює мовчання центральної влади у відповідь на прохання Львова про допомогу", - написав він.

Як повідомлялося, у понеділок на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі  ситуацію із скупченням сміття в місті.

За інформацією Львівської міськради, на сьогоднішній день у Львові зібралося понад 8,5 тисячі тонн відходів, які нікуди вивезти.

Теми: Львів Садовий Гройсман скандал
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Коментарі — 2
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IP: 185.156.173.---pravi19.06.2017 13:01
Семенен:
Яким дурнем тре бути, щоб голосувати за садового-слюсарчука-догнала.
Гласуй за порошенко -гройсман винницкую мафию вместо донецкой, которые готовы народ во Львове уничтожить лишь бы конкурентов убрать
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IP: 194.44.160.---Семенен19.06.2017 12:18
Яким дурнем тре бути, щоб голосувати за садового-слюсарчука-догнала.
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