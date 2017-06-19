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Гройсман призвал города и села принимать мусор из Львова

Понедельник, 19 июня 2017, 12:04

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился ко всем местным властям Украины с просьбой временно принимать львовский мусор на своих полигонах.

Об этом он заявил в понедельник на селекторном совещании по подготовке к зиме, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу сейчас попросить всю страну: уважаемые коллеги, городские и сельские головы, главы ОГА, если к вам, случайно, обратится голова города Львов Андрей Иванович Садовый за помощью в определенный период времени с вывозом мусора из Львова, я вас очень прошу, пожалуйста, если вы можете сделать, помогите", – сказал премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что очень важно получить ответ от мэра Львова, за какое время он может решить проблему внутри региона – построить мусорный полигон на одном из предложенных во Львовской области 14 земельных участков.

Глава правительства добавил, что готов выделить 50 млн грн из резервного фонда Кабмина на обустройство такого полигона.

"Надо решить эту проблему, хочет того городская власть или нет. Спросите у городской власти, сколько им надо времени, чтобы решить этот вопрос", - обратился Гройсман к руководству Львовской областной госадминистрации.

В то же время, как сообщил в Facebook сам Садовый, комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова еще раз обратилась к президенту и премьер-министру с просьбой о введении в городе режима чрезвычайной экологической ситуации.

"В субботу (17 червня – ред.) полиция снова задержала и пытается вернуть во Львов грузовики со ВСЕМИ (!) легальными документами на вывоз ТБО из города. Подозреваю, это вполне доступно объясняет молчание центральной власти в ответ на просьбу Львова о помощи", - написал он.

Как сообщалось, в понедельник на согласительном совете в Верховной Раде лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку протеста, обвинив власти в "издевательстве над Львовом и его руководством". Он подразумевает ситуацию со скоплением мусора в городе.

По информации Львовского горсовета, на сегодняшний день во Львове скопилось более 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовСадовыйГройсманскандал
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