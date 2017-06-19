Суд конфіскував у Курченка Одеський НПЗ

Районний суд Одеси конфіскував Одеський нафтопереробний завод, що належить групі "СЄПЕК" Сергія Курченка, на користь Кабінету міністрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"В рамках укладення угоди зі слідством районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації Курченка", - написав він, додавши, що завод перейшов у власність держави в особі Кабінету міністрів.

"Сподіваюся на швидкий і прозорий аукціон з приватизації", - додав він.

Як відомо, 22 квітня за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

Прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ.

Раніше повідомлялося, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

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Українська правда