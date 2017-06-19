Суд конфіскував у Курченка Одеський НПЗ

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Понеділок, 19 червня 2017, 13:23

Районний суд Одеси конфіскував Одеський нафтопереробний завод, що належить групі "СЄПЕК" Сергія Курченка, на користь Кабінету міністрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"В рамках укладення угоди зі слідством районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації Курченка", - написав він, додавши, що завод перейшов у власність держави в особі Кабінету міністрів.

"Сподіваюся на швидкий і прозорий аукціон з приватизації", - додав він.

Як відомо, 22 квітня за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

Прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ.

Раніше повідомлялося, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.

Українська правда

Теми: Курченко Одеська область НАБУ
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