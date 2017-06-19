Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд конфіскував у Курченка Одеський НПЗ

Понеділок, 19 червня 2017, 13:23

Районний суд Одеси конфіскував Одеський нафтопереробний завод, що належить групі "СЄПЕК" Сергія Курченка, на користь Кабінету міністрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"В рамках укладення угоди зі слідством районний суд Одеси виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації Курченка", - написав він, додавши, що завод перейшов у власність держави в особі Кабінету міністрів.

"Сподіваюся на швидкий і прозорий аукціон з приватизації", - додав він.

Як відомо, 22 квітня за клопотанням прокуратури судом арештовано колишнього заступника генерального директора з поставок ПАТ "Одеський НПЗ".

Загалом під час розслідування прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

Прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ.

Раніше повідомлялося, що мережа АЗС "БРСМ" та Одеський НПЗ незабаром можуть стати частиною державного підприємства, яке буде контролюватися командою президента.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КурченкоОдеська областьНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Курченко
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка
Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда
Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: