Бійка у Дніпрі 9 травня: 4 поліцейським оголосять підозру

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П'ятниця, 2 червня 2017, 13:27

Матеріали відносно дій чи бездіяльності 4 поліцейських під час акцій 9 травня у Дніпрі скерували у прокуратуру.

Про це під час брифінгу у Дніпрі заявив керівник Нацполіції України Сергій Князєв.

Він наголосив, що відсторонених керівників місцевої поліції уже не поновлять на посадах.

"Відносно 4 працівників поліції матеріали скеровано у прокуратуру для прийняття рішення в рамках кримінального провадження щодо їх дій чи бездіяльності. Ми думаємо, а ми вели консультаційні бесіди з прокуратурою, що їм буде оголошено підозру у найближчий час", - розповів він.    

"Ми визнали службовим розслідуванням, задокументували бездіяльність керівників вищої та середньої ланки підрозділу поліції Дніпра, що їхні дії призвели до, сприяли, або не змогли попередити ті правопорушення, які відбулися", - сказав він.

Також Князєв розповів про затриманих "тітушок".

"На сьогоднішній день (2 червня –ред.) 16 особам, які брали участь у хуліганських діях 9 травня у місті Дніпро, оголошено підозру. Ряд осіб було заарештовано, деякі правопорушники отримали інші види позбавлення або обмеження їх прав, але кримінальне провадження буде скероване до суду найближчим часом", - сказав він.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, під час якої було травмовано 14 осіб. 

Правоохоронці встановили 25 осіб, які брали участь у бійках біля монументу Слави. 

П'ятьом з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними прокуратури, з одним із підозрюваних укладено угоду про визнання винуватості.

Керівник головного управління поліції Дніпропетровської області призначив службове розслідування дій поліції у той день.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті Дніпро, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.

10 травня новим начальником Головного управління Дніпропетровської області було призначено начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція прокуратура 9 травня
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