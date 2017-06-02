Можливу причетність Садового до Грибовицької трагедії розслідують в Тернополі

Причетність посадових осіб Львівської міської ради до обвалу на Грибовицькому полігоні твердих побутових відходів розслідують в прокуратурі Тернопільської області.

Про це йдеться у відповіді на запит "Української правди", який був направлений Генеральному прокурору. Звідти запит був перенаправлений у прокуратуру Тернопільської та Львівської області.

Згідно з інформацією, наразі Тернопільска прокуратура не повідомляла про підозру жодній посадовій особі.

У відповіді на запит повідомляється, що Тернопільська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження 20-го березня 2017-го року за ч.2 ст. 367 ККУ за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків посадовими особами органами місцевого самоврядування міста Львова.

Вказане кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження, розпочатого 4 січня 2017-го року за ознаками вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 272, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 367 КК України, яке розслідується слідчими слідчого управління ГУ НП у Львівській області.

"На теперішній час вживаються заходи по збиранню, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та жодній особі про підозру не повідомлялося", - йдеться у відповіді прокуратури Львівської області.

Як відомо, в березні 2017-го Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо службової недбалості з смертельними наслідками у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Згодом Луценко повідомив, що для "об'єктивного й неупередженого розслідування цієї справи" її передано в прокуратуру іншої області, але не повідомив, в як саме.

В серпні 2016-го Львівська обласна прокуратура висунула підозру в службовій недбалості трьом керівникам львівського комунального підприємства "Збиранка", яке обслуговувала Грибовицькій полігон.

За висновками Держекоінспекції, посадові особи ЛКП "Збиранки" не вживали належних заходів з експлуатації полігону ТПВ, а саме: не було належного перешарування відходів, яке мало забезпечити стійкість складування сміття.

Зараз щодо посадовців ЛКП "Збиранка" триває судовий розгляд справи.

Також в листопаді 2016-го Львівська обласна прокуратура оголосила підозру начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, в підпорядкуванні якого було ЛКП "Збиранка".

Спочатку йому обрали міру запобіжного заходу особисте зобов'язання, а вже через два тижні Гольця затримали співробітники СБУ при спробі отримання хабара. Цього разу суд випустив Гольця під заставу в 2 млн.грн.

Більше по темі читайте в статті "Української правди" - "Львів SOS: підсумки сміттєвого року"

Мар‘яна П’єцух, УП