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Садовий дізнався про затримання львівського чиновника зі ЗМІ

Четвер, 17 листопада 2016, 13:57

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що у випадку підтвердження підозр в отриманні хабара начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрієм Гольцем має відповідати за вчинене згідно чинного законодавства.

Про це він заявив 17 листопада під час брифінгу з нагоди відкриття трамвайної лінії на Сихів, передає Zaxid.net.

"Якщо людина винна, то вона повинна бути покарана відповідно до закону. Але зараз я не можу сказати винна ця людина чи ні", – лаконічно відповів на запитання журналістів Андрій Садовий.

Мер зазначив, що про затримання Юрія Гольця він дізнався зі ЗМІ.

Як відомо, раніше в СБУ заявили, що начальника управління житлового господарства міської ради Львова Юрія Гольця затримали під час отримання "відкату" від комерційної структури за сприяння в укладанні договорів на роботи з ремонту будинків та благоустрою міста.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко опублікував на своїй сторінці у Facebook фото затриманого Гольця з відкритим обличчям (на фотографіях СБУ воно було приховане) і додав, що Голець вже розповів про розміри "відкатів".

Раніше про затримання Гольця за хабар повідомили львівські ЗМІ. За їхніми даними, він отримав не 80, а 90 тисяч гривень, а загалом вимагав 800 тисяч.

Також у декількох чиновників львівської мерії 17 листопада проходять обшуки.

Наприкінці жовтня прокуратура Львівської області оголосила Гольцю про підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди.

Втім, як зазначав на початку листопада прокурор Львівщини Юрій Квятківський, Гольця так і не відсторонили від роботи. Суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Водночас у четвер стало відомо, що у фракції "Самопоміч" збирають голоси за відставку генпрокурора Луценка.

Теми: ЛьвівкорупціяГенпрокуратура
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