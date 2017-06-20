Березюк продовжує акцію голодування під АП

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Вівторок, 20 червня 2017, 01:01
 
Всі фото: Мар'яна П'єцух

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк продовжує акцію голодування під АП через проблему накопичення сміття у Львові.

Він з кількома колегами нардепами по фракції розмістився на сходах Будинку Химер. Проте ніхто, крім самого Березюка, не голодує. Також тут розкладені дві розкладачки.

 

Як повідомив УП Березюк, він збирається тут сидіти і завтра, а на засідання сесії ВР не піде.

За його словами, він припинить голодування тоді, коли "влада припинить знущатися з львів'ян".

На уточнююче питання, що насамперед, має зробити "влада", Березюк додав: "Розблокувати полігони для вивезення сміття".

Водночас, нардеп від Самопомочі львів'янин Сергій Кіраль повідомив УП, що , насамеред, львівська мерія очікує, що уряд оголосить надзвичайний стан у Львові , що і дозволить відкрити полігони для утилізації сміття, включаючи Грибовицький полігон.

За словами Березюка, протягом дня до нього ніхто не виходив з АП, крім коменданта.

Ближче до півночі до Березюка навідався Рефат Чубаров, щоб розпитати про ситуацію з львівським сміттям, яка до цього йому була незрозуміла.

 

Як повідомлялося, у понеділок на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі  ситуацію із скупченням сміття в місті.

За інформацією Львівської міськради, на сьогоднішній день у Львові зібралося понад 8,5 тисячі тонн відходів, які нікуди вивезти.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці зібрати міських голів області, щоб попросити у них про допомогу із вивезення львівського сміття.


Мар'яна П'єцух, УП

Теми: Самопоміч Львів
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