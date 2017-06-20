Березюк продовжує акцію голодування під АП
Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк продовжує акцію голодування під АП через проблему накопичення сміття у Львові.
Він з кількома колегами нардепами по фракції розмістився на сходах Будинку Химер. Проте ніхто, крім самого Березюка, не голодує. Також тут розкладені дві розкладачки.
Як повідомив УП Березюк, він збирається тут сидіти і завтра, а на засідання сесії ВР не піде.
За його словами, він припинить голодування тоді, коли "влада припинить знущатися з львів'ян".
На уточнююче питання, що насамперед, має зробити "влада", Березюк додав: "Розблокувати полігони для вивезення сміття".
Водночас, нардеп від Самопомочі львів'янин Сергій Кіраль повідомив УП, що , насамеред, львівська мерія очікує, що уряд оголосить надзвичайний стан у Львові , що і дозволить відкрити полігони для утилізації сміття, включаючи Грибовицький полігон.
За словами Березюка, протягом дня до нього ніхто не виходив з АП, крім коменданта.
Ближче до півночі до Березюка навідався Рефат Чубаров, щоб розпитати про ситуацію з львівським сміттям, яка до цього йому була незрозуміла.
Як повідомлялося, у понеділок на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі ситуацію із скупченням сміття в місті.
За інформацією Львівської міськради, на сьогоднішній день у Львові зібралося понад 8,5 тисячі тонн відходів, які нікуди вивезти.
Прем'єр Володимир Гройсман доручив голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці зібрати міських голів області, щоб попросити у них про допомогу із вивезення львівського сміття.
Мар'яна П'єцух, УП