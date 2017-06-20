Супрун не побачила у Львові надзвичайної ситуації зі сміттям

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Вівторок, 20 червня 2017, 16:06

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поки не бачить підстав для введення у Львові надзвичайної екологічної ситуації в зв'язку з проблемами зі сміттям.

Про це вона заявила на брифінгу у вівторок у Львові, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як бачимо, місто не завалене сміттям, якщо ми разом попрацюємо, то нам не потрібно буде вводити надзвичайний стан, оскільки це дуже велике навантаження для всіх людей. Ми хотіли б вирішити цю проблему окремо. Але в той же час побачимо, як швидко ми зможемо її вирішити. Якщо треба буде, то буде (введена надзвичайна ситуація – ред.) ", - заявила вона.

"Зараз я не бачу підстав для надзвичайної ситуації", - додала Супрун.

У той же час вона заявила, що лабораторні дослідження грунту вказують на надзвичайно високий рівень концентрації бактерій біля сміттєвих контейнерів в місті, що може призвести до спалахів інфекційних захворювань, якщо ці відходи не прибрати найближчим часом.

"Ми зробили аналізи грунту біля контейнерних майданчиків та є дуже високий рівень бактерій, тобто є небезпека, що через них можуть виникнути і поширитися захворювання", - сказала Супрун.

Як відомо, у понеділок на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі  ситуацію із скупченням сміття в місті.

За інформацією Львівської міськради, на сьогоднішній день у Львові зібралося понад 8,5 тисячі тонн відходів, які нікуди вивезти.

Теми: Львів Гройсман Садовий
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