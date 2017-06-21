Під Кабміном вимагають відставки Авакова

Кабінет міністрів пікетують активісти з вимогою відставки голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про початок акції повідомляє громадський рух "Чесно".

Люди звертають увагу на численні факти нападів на активістів Приірпіння і зазначають, що поліція бездіє.

Учасники акції @AvakovArsen у відставку! демонструють числені факти нападів на активістів Приірпіння і зазначають, що поліція бездіє. pic.twitter.com/JZLrXiAM3q — ЧЕСНО (@chesno_movement) June 21, 2017

"За всі роки роботи Авакова попри численні звернення жоден з злочинів не розслідуваний. Ніхто не сів за грати. Поліція бездіяльністю покриває злочини", – наголошують активісти.

Активісти: "З обличчям все добре тільки у @AvakovArsen, а мешканців Приірпіння б'ють і калічать" pic.twitter.com/wCvni9qNX5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) June 21, 2017

Як відомо, 21 червня має відбутися засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомялося, вранці 14 червня у селищі Коцюбинське жорстоко побили голову ТВК селища Людмилу Демченко.

"Цей інцидент став черговим ганебним фактом у низці інших кримінальних правопорушень проти активістів, що ведуть боротьбу із незаконними забудовами у Приірпінні, справи за якими не розкриті, а правопорушники не притягнуті до відповідальності", – підкреслюють депутати міжфракційного об’єднання "Київщина".

Українська правда