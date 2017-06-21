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Под Кабмином требуют отставки Авакова

Среда, 21 июня 2017, 09:22

Кабинет министров пикетируют активисты с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

О начале акции сообщает общественное движение "Чесно".

 

Люди обращают внимание на многочисленные факты нападений на активистов Приирпенья и отмечают, что полиция бездействует.


"За все годы работы Авакова несмотря на многочисленные обращения ни одно из преступлений не расследовано. Никто не сел в тюрьму. Полиция бездействием покрывает преступления", - отмечают активисты.

Как известно, 21 июня должно состояться заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, утром 14 июня во поселке Коцюбинское жестоко избили председателя ТИК поселка Людмила Демченко.

"Этот инцидент стал очередным позорным фактом в ряде других уголовных преступлений против активистов, ведущих борьбу с незаконными застройками в Приирпенье, дела по которым не раскрыты, а преступники не привлечены к ответственности", - подчеркивают депутаты межфракционного объединения "Киевщина".

Украинская правда

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Темы: АваковКабинет министров
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